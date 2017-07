VfB Stuttgart Mannschaft tritt zum Fitnesstest an

Von tak 03. Juli 2017 - 11:31 Uhr

Für die VfB-Profis beginnt heute die Vorbereitung auf die neue Saison in der ersten Bundesliga. Erste Station: der Laktattest.





Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist in die Vorbereitung für die Bundesliga-Saison 2017/2018 gestartet. Doch bevor heute Abend um 18 Uhr das erste Training nach der Sommerpause beginnt, hieß es am Montagmorgen: Antreten zum Laktakttest. Über die sozialen Netzwerken ließ der VfB die Fans an dem Geschehen teilhaben.

Strahlende Gesichter bei Josip Brekalo und Berkay Özcan nach absolvierten Leistungstest:

Kapitän Christian Gentner kam ganz schön ins Schwitzen, konnte sich aber ebenfalls über gute Werte freuen, wie dieser Instagram-Post beweist:

Einer erfolgreichen Rückkehr in die erste Bundesliga steht beim VfB Stuttgart zumindest beim Fitness-Level wenig im Wege.