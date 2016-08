VfB Stuttgart Luhukay testet Youngster im Training

Von pma 30. August 2016 - 16:29 Uhr

Der VfB Stuttgart nutzt die Länderspielpause, um Nachwuchsspieler im Training zu testen. Trainer Jos Luhukay gab fünf Talenten die Möglichkeit, sich zu präsentieren.





Stuttgart - Mit Rückenwind dank einem 2:1-Auswärtssieg in Sandhausen ist der VfB Stuttgart entspannt in die Trainingswoche gestartet. Während Alexandru Maxim (Rumänien), Florian Klein (Österreich), Toni Sunjic (Bosnien-Herzegowina), Mitchell Langerak (Australien) und Neuzugang Takuma Asano (Japan) auf Länderspielreise sind, hat der Verein mit Benjamin Pavard einen weiteren Neuzugang unter Vertrag genommen, der nächste deutet sich schon an.

Viele Fans schauen beim Training zu

Trainer Jos Luhukay nutzt derweil den verkleinerten Kader, um einigen Nachwuchstalenten im Training die Chance zu geben, sich zu präsentieren. So war Niklas Bolten vom VfB II mit dabei und trainierte an diesem Dienstag zusammen mit dem wiedergenesenen Jens Grahl, während Benjamin Uphoff mit der U23 arbeitete. Uphoff wird wohl an diesem Mittwoch im Ligaspiel gegen den FC Teutonia Watzenborn (19 Uhr, Robert-Schlienz-Stadion) mitspielen dürfen. Neben Bolten waren auch Alexander Groiß, Tony Suddoth-Terrell und Georgios Spanoudakis und Marco Stefandl voll in die Einheit integriert. In der Ferienzeit waren wie so oft viele Fans vor Ort, darunter auch jede Menge Kinder der VfB-Fußballschule.

Bis zum kommenden Wochenende wird der Club noch einige Einheiten absolvieren, aber das Team entspannt sich dazwischen auch. So wird die Mannschaft an diesem Donnerstag geschlossen an einem Fußball-Golf-Turnier im Golfclub Marhördt bei Backnang teilnehmen.

