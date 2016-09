VfB Stuttgart Luhukay bezeichnet Spielplan als „höchst fragwürdig“

Von red/dpa 07. September 2016 - 13:54 Uhr

VfB-Trainer Jos Luhukay hat auf der Pressekonferenz seinem Ärger über den Spielplan in der 2. Liga Luft gemacht. (Archivbild)Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart empfängt am Freitagabend den 1. FC Heidenheim. Im Vorfeld kritisiert Trainer Jos Luhukay den Spielplan in der 2. Bundesliga.

Stuttgart - Stuttgarts Trainer Jos Luhukay hat sich über den Spielplan in der 2. Fußball-Bundesliga beschwert. „Wir sind aus VfB-Sicht schon in einem gewissen Nachteil, weil wir einige Nationalspieler haben“, sagte Luhukay am Mittwoch. Der Absteiger spielt bereits am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim. Nach ihren Länderspielen kommen einige Profis erst zwei Tage vor dem Heimspiel zurück.

Auch das Heimspiel gegen Greuther Fürth am 3. Oktober passt Luhukay in diesem Zusammenhang nicht. „Schlimmstenfalls verlieren wir da fünf oder sechs Stammspieler, die gegen Fürth vielleicht nicht spielen können. Das ist höchst fragwürdig, warum man uns auf den Montagabend legt“, schimpfte der Niederländer. „Ich hoffe, dass die Nationalverbände unsere Spieler einen Tag später anfordern und erst am Dienstag zu ihren Nationalmannschaften holen.“

