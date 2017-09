VfB Stuttgart im Liveticker Pavard vergibt den Ausgleich

Von red 10. September 2017 - 18:27 Uhr

Der VfB Stuttgart spielt in der Veltins-Arena gegen den FC Schalke 04 – die Heimmannschaft geht früh in Führung. Foto: AP

Der VfB Stuttgart gastiert am Sonntag beim FC Schalke 04 in der Veltins-Arena. Wie sich das Team von Trainer Hannes Wolf bei den Knappen schlägt, erfahren Sie im Liveticker.

Stuttgart - Wenn der VfB Stuttgart am Sonntag (18 Uhr/Sky) in der Veltins-Arena auf Schalke gastiert, spricht die Statistik nicht gerade für die Schwaben, denn das Team von Trainer Hannes Wolf ist bei den Königsblauen ein gern gesehener Gast: In Heimspielen gegen den VfB fuhren die Knappen die meisten Siege ein (29), holten die meisten Punkte (92) und erzielten die meisten Tore (87).

Lesen Sie hier: Mit dieser Aufstellung beginnt Hannes Wolf.

Ob der VfB Stuttgart am Sonntag die Statistik zu seinen Gunsten verändern kann, erfahren Sie hier bei uns im Liveticker.