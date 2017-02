VfB Stuttgart gegen Fortuna Düsseldorf Liveticker: Julian Green erhöht auf 2:0

Von kap 06. Februar 2017 - 20:51 Uhr

Der VfB Stuttgart spielt am Montagabend gegen Fortuna Düsseldorf und führt schnell.Foto: dpa

Der VfB Stuttgart empfängt am Montagabend Fortuna Düsseldorf in der Mercedes-Benz-Arena. Wie sich das Team von Trainer Hannes Wolf schlägt, erfahren Sie hier im Liveticker.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart trifft am Montagabend in seinem zweiten Rückrundenspiel auf Fortuna Düsseldorf. Die Schwaben empfangen das Team von Friedhelm Funkel in der Mercedes-Benz-Arena.

Hier gibt es alles Wissenswerte zur Partie gegen Düsseldorf

Nachdem die direkten Konkurrenten aus Hannover und Braunschweig am Wochenende Federn lassen mussten, hat das Team von Trainer Hannes Wolf nun die Möglichkeit, die Tabellenspitze zu erklimmen.

Wie sich der VfB gegen Düsseldorf schlägt, erfahren Sie bei uns im Liveticker.