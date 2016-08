VfB Stuttgart Liveticker vom Spiel beim SV Sandhausen

Von red 26. August 2016 - 10:49 Uhr

Der VfB Stuttgart gastiert an diesem Freitag beim SV Sandhausen. Wir begleiten die Partie für Sie mit einem Liveticker aus dem Hardtwaldstadion.

Sandhausen - Der VfB Stuttgart reist in die Kurpfalz, um an diesem Freitagabend (18.30 Uhr) beim SV Sandhausen anzutreten. Am 3. Spieltag der 2. Bundesliga wird es aller Voraussicht nach zu einem gefühlten Heimspiel für den Club mit dem Brustring kommen. Über 6000 VfB-Fans werden im Hardtwaldstadion dabei sein. Für die Mannschaft von Jos Luhukay bietet die Begegnung die Gelegenheit, den zweiten Sieg in der Saison einzufahren und den zweiten Sieg in Folge nach dem Pokalerfolg in Homburg.

Wird Jos Luhukay erneut auf Maxim in der Startelf verzichten? Trifft Stürmer Simon Terodde endlich? Zeigt sich die Abwehr verbessert? Diese und viele weitere Fragen werden beantwortet. Unser Liveticker aus Sandhausen hält Sie rund um die Begegnung auf dem Laufenden.