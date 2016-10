VfB Stuttgart gegen Greuther Fürth Liveticker: Pavard erhört auf 3:0

Von red 03. Oktober 2016 - 20:44 Uhr

Benjamin Pavard erzielt sein erstes Tor im Trikot mit dem Brustring.Foto: Philipp Maisel

Der VfB Stuttgart empfängt im Montagabendspiel der 2. Liga die SpVgg Greuther Fürth. Unser Liveticker hält Sie auf dem Laufenden.

Stuttgart - Am achten Spieltag der 2. Bundesliga bekommt es der VfB Stuttgart vor der Länderspielpause mit den "Kleeblättern" der SpVgg Greuther Fürth zu tun. Beim VfB fallen gleich vier Stammspieler durch Länderspielabstellungen oder Verletzungen aus, bei Fürth fehlt Antreiber Jürgen Gjasula aufgrund eines Achillessehnenrisses. Der VfB will nach zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen mit einem Erfolg in die Pause gehen.

Wir sind in gewohnter Manier für Sie ganz nah dran und begleiten das Spiel mit unserem Liveticker. Anstoß der Partie in der Mercedes-Benz-Arena ist um 20.15 Uhr. Unser Ticker startet bereits gegen 19.45 Uhr.