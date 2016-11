VfB Stuttgart Liveticker: Testspiel gegen Darmstadt 98

Von red 11. November 2016 - 11:00 Uhr

Der VfB Stuttgart absolviert an diesem Freitag ab 14 Uhr ein Testspiel gegen den Bundesligisten SV Darmstadt 98. Wir tickern die Partie live für Sie.

Stuttgart - Fußballtrainer sprechen gern vom Rhythmus, den es in den Länderspielpausen, die die Saison immer wieder unterbrechen, nicht zu verlieren gelte. Und sie setzen deshalb just in diesen Phasen gern Testspiele an. So auch Hannes Wolf, Trainer des VfB Stuttgart. Die Stuttgarter haben sich den Bundesligisten SV Darmstadt 98 eingeladen.

Die "Lilien" und Trainer Norbert Meier treten an diesem Freitag um 14 Uhr auf dem Trainingsgelände des VfB gegen den Tabellenzweiten der 2. Bundesliga an. Wir sind für Sie vor Ort und begleiten die Partie mit unserem Liveticker. Beim VfB fehlen die Nationalspieler, dafür sind einige Talente mit dabei.