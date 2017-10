VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg Die wichtigsten Aussagen von Hannes Wolf vor dem Spiel

Von pma 27. Oktober 2017 - 11:43 Uhr

Liveticker der Pressekonferenz mit Hannes Wolf vor dem Heimspiel gegen Freiburg. Foto: Bongarts

Zum Abschluss der englischen Woche bekommt es der VfB Stuttgart mit dem SC Freiburg zu tun. Hier gibt es alle Aussagen von Hannes Wolf.

Stuttgart - Es ist das Duell der zweitbesten Heimelf der Liga gegen den SC Freiburg, der seinerseits in der Auswärtstabelle der Liga auf dem 17. Platz steht. Lediglich einen Punkt haben die Breisgauer bisher in der Fremde geholt – einer mehr als der VfB. Anstoß in Stuttgart ist diesen Sonntag, 18 Uhr.

Bezogen auf die Gesamttabelle ist es ein Duell der Tabellennachbarn. Der VfB hat zwei Punkte mehr als Freiburg auf dem Konto und steht vor dem 10. Bundesliga-Spieltag auf dem 13. Tabellenplatz, Freiburg ist 15. Eine gute Möglichkeit für die Elf von Hannes Wolf, sich von einem direkten Konkurrenten zumindest vorerst zu distanzieren. Hier gibt es die wichtigsten Aussagen des VfB-Trainers zum Nachlesen.