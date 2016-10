VfB Stuttgart Liveticker: Die Pressekonferenz mit Hannes Wolf

Von red 19. Oktober 2016 - 12:56 Uhr

Wir tickern die Pressekonferenz mit VfB-Trainer Hannes Wolf live.Foto: dpa

Vor dem Spiel gegen den TSV 1860 München spricht VfB-Trainer Hannes Wolf zur Presse. Wir begleiten die Pressekonferenz mit unserem Liveticker für Sie.

Stuttgart - Für den VfB steht das erste Spiel nach der "Schmach von Dresden" an. An diesem Freitag (18.30 Uhr) empfangen die Schwaben den TSV 1860 München in der heimischen Arena, die mit über 50.000 Zuschauern wieder gut besucht sein wird.

Zwei Tage vor dem Spiel gibt Trainer Hannes Wolf Auskunft über die aktuelle Situation beim Club mit dem Brustring. Sicher fehlen werden Tobias Werner, Daniel Ginczek und Hajime Hosogai. Wir sind für Sie live dabei und tickern die Pressekonferenz.