VfB Stuttgart Liveticker der VfB-Pressekonferenz mit Hannes Wolf

Von red 24. August 2017 - 09:08 Uhr

Die VfB-Pressekonferfenz mit Hannes Wolf im Liveticker. Foto: dpa

Am Samstag um 15.30 Uhr empfängt der VfB Mainz 05 zum ersten Heimspiel der Saison. Wir tickern die Spieltags-Pressekonferenz ab 13 Uhr live.

Stuttgart - Das erste Heimspiel der Saison steht vor der Tür – der VfB Stuttgart empfängt am 2. Spieltag diesen Samstag um 15.30 Uhr den FSV Mainz 05 mit Spielmacher Alexandru Maxim, der in der Sommerpause vom Neckar an den Rhein gewechselt ist.

Vor der Partie gibt Trainer Hannes Wolf Auskunft zur aktuellen Lage rund um die Mannschaft. Zudem informieren die VfB-Verantwortlichen über das neue Stadiondach. Während der Sommerpause wurden die in die Jahre gekommenen Membranen ausgetauscht. Wir begleiten die Pressekonferenz ab 13 Uhr im Liveticker.