VfB Stuttgart künftig ohne Großkreutz Können Stars noch Vorbild sein?

Von Gunter Barner 03. März 2017 - 16:18 Uhr

Ein Profi-Club wie der VfB Stuttgart ist keine Besserungsanstalt für schwer Erziehbare. Deshalb ist die Trennung von Kevin Großkreutz nachvollziehbar. Dennoch wirft der Fall eine wichtige Frage auf, findet StN-Redakteur Gunter Barner.





17 Bilder ansehen

Stuttgart - Ein Profi-Club ist nun mal keine Besserungsanstalt für schwer Erziehbare. Und darüber, ob Kevin Großkreutz zum Vorbild für Kinder und Jugendliche taugt, gibt es vermutlich keine zwei Meinungen. Es war ja auch nicht das erste Mal, dass der Bursche den Knigge lieber stecken ließ.

Mehr zum Thema

So betrachtet ist den VfB-Bossen wenig vorzuwerfen, wenn sie sich von einem Mitarbeiter trennen, der das Ansehen eines Vereins schädigt, der sich gerade der Wiederbelebung seiner einst ruhmreichen Jugendarbeit widmet.

Lesen Sie hier das emotionale Statement von Kevin Großkreutz bei der Pressekonferenz des VfB (mit Video).

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es schon renommierte VfB-Trainer gegeben hat, die sturzbesoffen aus jener Disco getragen wurden, die Großkreutz lieber gemieden hätte. Anstatt den nächsten Europapokalgegner zu beobachten, kurierten sie ihren Kater aus. Die offizielle Version für die Öffentlichkeit: grippaler Infekt. Damals galt, was auch heute noch unbestritten ist: Es gibt keine Kirche ohne Sünde. Deshalb drängt sich die Frage auf: Taugt die total vermarktete Kunstfigur des Berufskickers in Zeiten der digitalen Komplettüberwachung überhaupt noch als Vorbild am Ball?

Die Antwort: Nur wenn er lebt wie ein Klosterschüler. Die Gesellschaft verroht, die Sitten verfallen, es gibt respektlose Spießgesellen, die sich einen Spaß daraus machen, Sportstars in ihrer Freizeit zu provozieren. Das Handy dokumentiert jede kleine Verfehlung, die sich in Sekunden über die sozialen Medien verbreitet.

Das entschuldigt nichts, erklärt aber, dass es wenig Sinn ergibt, wenn die Moralisten heuchlerisch auf Großkreutz zeigen. Hilfreicher wäre es für die Fußball-Branche, die ethischen Maßstäbe endlich wieder ernst zu nehmen, die sie Woche für Woche mit Füßen tritt.