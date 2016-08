VfB Stuttgart KSC-Spiel und sechs weitere Partien terminiert

Der VfB Stuttgart kämpft in der 2. Fußball-Bundesliga um den Wiederaufstieg. Jetzt hat die DFL die Spieltage 8 bis 14 terminiert. Darunter das Spiel beim Karlsruher SC.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart ist mit sechs Punkten aus drei Spielen in die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Nun wurde das Team in der finalen Phase des geöffneten Transfermarkts noch dreimal zugeschlagen (lesen Sie hier den Transfer-Ticker zum VfB Stuttgart).

Noch bevor keine Wechsel mehr erlaubt waren, gab die DFL die weitere Terminierung der Zweitliga-Spieltage raus. Und zwar die der Spieltage 8 bis 14.

Darin enthalten auch das Derby beim Karlsruher SC, das am Sonntag, den 30. Oktober um 13.30 Uhr stattfinden wird.

Die weiteren feststehenden Paarungen lauten: VfB Stuttgart – SpVgg Greuther Fürth (Montag, 3. Oktober, 20.15 Uhr), Dynamo Dresden – VfB Stuttgart (Samstag, 15. Oktober, 13 Uhr), VfB Stuttgart – TSV 1860 München (Freitag, 21. Oktober, 18.30 Uhr), VfB Stuttgart – Arminia Bielefeld (Sonntag, 6. November, 13.30 Uhr), Union Berlin – VfB Stuttgart (Sonntag, 20. November, 13.30 Uhr), VfB Stuttgart – 1. FC Nürnberg (Montag, 28. November, 20.15 Uhr).