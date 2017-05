VfB Stuttgart Kommt Kevin Großkreutz zum Saisonfinale?

Von mrz 12. Mai 2017 - 18:17 Uhr

Zeigt sich Kevin Großkreutz nochmal den Fans des VfB Stuttgart?Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart steht vor der Rückkehr in die 1. Fußball-Bundesliga. Jetzt hat sich Ex-Spieler Kevin Großkreutz dazu geäußert, ob er am letzten Spieltag bei einer möglichen Feier in Stuttgart dabei sein wird.

Stuttgart - Das Ende von Kevin Großkreutz beim VfB Stuttgart war alles andere als glücklich. Trotz der abschließenden Eskapaden bleibt der Fußball-Weltmeister von 2014 vielen Fans in guter Erinnerung. Einige sind bis heute traurig, dass Großkreutz nicht mehr das VfB-Trikot trägt.

Weil spätestens am 21. Mai die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga feststehen soll und dann mit Sicherheit groß gefeiert wird (wie genau, das lesen Sie hier), hoffen viele Fans darauf, dass sich Kevin Großkreutz nochmal beim VfB blicken lässt und gemeinsam mit allen Beteiligten den Aufstieg zelebriert. Unklar ist jedoch, ob der 28-Jährige an den Feierlichkeiten teilnehmen würde.

Vor dem Spiel des VfB bei Hannover 96 (Sonntag, 15.30 Uhr) hat sich Großkreutz via Instagram zu Wort gemeldet, dem Team seinen Wunsch nach einem Sieg übermittelt und sich auch zu einer möglichen Teilnahme an einer Aufstiegsparty in Stuttgart geäußert.

In dem Beitrag schreibt Großkreutz: „Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich dabei bin! Einerseits möchte ich alle nochmal wiedersehen, aber anderseits habe ich es nicht vollendet!“

Gelingt dem VfB der Aufstieg schon am kommenden Sonntag? Was die Fans in Stuttgart dazu denken, sehen Sie in unserer Video-Umfrage: