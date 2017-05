VfB Stuttgart Jérôme Onguéné für U20-WM nominiert

Von pav 08. Mai 2017 - 19:57 Uhr

Jérôme Onguéné war in der laufenden Spielzeit bereits für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart aktiv.Foto: Pressefoto Baumann

Beim VfB Stuttgart spielt er derzeit noch keine Rolle, in seiner nationalen Jahrgangs-Auswahl wird allerdings auf ihn gesetzt: Jérôme Onguéné steht im endgültigen Kader der Franzosen für die U20-WM Ende Mai in Südkorea.

Stuttgart - Winterneuzugang Jérôme Onguéné konnte sich bisher noch nicht in der Zweitliga-Mannschaft des VfB Stuttgart etablieren. Dass der 19-jährige Franzose jedoch ein äußerst vielversprechendes Talent ist, weiß man nicht nur am Neckar, sondern auch in seiner Heimat Frankreich.

Vom 20. Mai bis 11. Juni findet in Südkorea die U20-Weltmeisterschaft statt. Neben dem DFB-Team, das in Asien in seiner Vorrundengruppe auf Venezuela, Vanuatu und Mexiko trifft, nehmen auch die Junioren aus Frankreich an diesem Turnier teil. Dabei setzt Nationaltrainer Ludovic Batelli auch auf die Dienste des VfB-Spielers Jérôme Onguéné.

In Südkorea treffen die Franzosen zunächst auf Honduras, Vietnam und Neuseeland. Interessant ist zudem der Beginn der Weltmeisterschaft – schließlich überschneidet sich dieser mit dem letzten Zweitliga-Spieltag des VfB Stuttgart, der am 21. Mai im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers den Aufstieg in die deutsche Eliteklasse klarmachen will.

„Wir stehen in regelmäßigem Kontakt mit dem französischen Verband“, so ein VfB-Sprecher gegenüber unserer Zeitung. Man werde in den nächsten Tagen entscheiden, wann Jérôme Onguéné zur französischen Mannschaft stoßen könne. Die offizielle Abstellungsperiode der FIFA überschneidet sich darüber hinaus nicht mit dem Abschluss der Zweitliga-Saison. Ihr erstes WM-Spiel gegen Honduras bestreitet die U20 der Équipe Tricolore am 22. Mai.

