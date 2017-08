VfB Stuttgart Insua verpasst den Bundesligastart

Von red 07. August 2017 - 17:43 Uhr

Fällt vorerst aus: Emiliano Insua Foto: Baumann

Nach der Verletzung, die sich Emiliano Insua gegen Real Betis Sevilla zugezogen hat, muss Trainer Hannes Wolf zum Saisonstart auf den Verteidiger des VfB Stuttgart verzichten.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart muss mindestens zwei Wochen auf Emiliano Insua verzichten. Der Argentinier hat sich beim Testspiel gegen Real Betis Sevilla (1:2) in Reutlingen eine tiefe Risswunde zugezogen, die genäht werden musste.

Trainer Hannes Wolf geht davon aus, dass der Linksverteidiger auf jeden Fall beim DFB-Pokalspiel am Sonntag in Cottbus sowie eine Woche später beim Bundesligastart in Berlin fehlt.