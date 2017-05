VfB Stuttgart in der Zweiten Liga Das Image der Stadt hat kaum gelitten

Von Martin Haar 04. Mai 2017 - 16:46 Uhr

Trotz des Abstiegs haben die Fans dem VfB Stuttgart auch in der Zweiten Liga die Treue gehalten.Foto: Getty, Lichtgut/Oliver Willikonsky

Ein Jahr zweite Liga hat kaum Schaden angerichtet, meint Stuttgarts Marketing-Chef Armin Dellnitz. Allerdings sollte der VfB Stuttgart nun tunlichst aufsteigen, um größere Einbußen zu verhindern.

Stuttgart - Warum eigentlich aufsteigen? Mancher VfB-Fan fragt es sich: „Wir gewinnen öfter als in der ersten Liga, die Stimmung im Stadion ist besser und der Fußball ist in der zweiten Liga viel intensiver, fast wie auf der Insel.“ Dann hält der Dauerkartenbesitzer inne, denkt nach und meint: „Okay, so gut dieses Jahr auch war. Erste Liga ist erste Liga.“

Damit bestätigt sich auch die These von Stuttgarts Marketingchef Armin Dellnitz: „Wenn es mit dem Aufstieg klappen sollte, ist der Gesamteffekt positiv.“ Der Schaden, den der Stopp in der Zweiten Fußball-Bundesliga verursacht hat, falle aus touristischer Sicht kaum ins Gewicht. Zwar seien ein paar VfB-Souvenirs weniger im i-punkt am Hauptbahnhof über den Ladentisch gegangen. Aber sonst? Von Flaute keine Spur. „Die Fans haben dem VfB uneingeschränkt die Treue gehalten“, sagt Dellnitz. Der Kartenvorverkauf im i-punkt sei stets sehr gut gelaufen. Auch der Handel musste keine Einbußen hinnehmen. „Mir sind keine Auswirkungen des Abstiegs auf den Handel bekannt“, sagt Sabine Hagmann, die Geschäftsführerin des Handelsverbands.

Wirte haben 50 Prozent weniger Gäste

Und dennoch: „Ein Jahr zweite Liga ist genug“, sagt Dellnitz. Denn bei einem weiteren Jahr Zweitklassigkeit ginge es in Sachen Image für die Stadt wohl doch ans Eingemachte. So aber sei noch kein Schaden entstanden. Im Gegenteil: Armin Dellnitz kann der Saison in Liga zwo viel Positives abgewinnen. „Diese Euphorie rund um den VfB und das Unternehmen Wiederaufstieg war unglaublich positiv für das Image der Stadt“, sagt der Marketingexperte. „Genau so eine Aufbruchstimmung braucht die Stadt.“ Zuletzt habe es aus seiner Sicht zu viele negative Schlagzeilen gegeben. „Über unsere Stadt wird zu häufig über Dinge berichtet, die nicht positiv sind. Das schmerzt.“ Stichworte sind Feindstaubalarm und Stauhauptstadt. Ein attraktiver Bundesligist kann da nicht schaden.

Aber auch innerhalb der Stadt werde laut Dellnitz ein neues Bewusstsein, eine neue Wertschätzung für den Verein entstehen. „Ich vergleiche das gerne mit dem Fernsehturm. Als der zwei Jahre geschlossen war, merkte man erst, was einem fehlte. Und als er wieder öffnete, folgte ein Riesenansturm.“ Gleiches erwartet er im Falle des Wiederaufstiegs: „Es wird auch für den VfB wirtschaftlich noch besser laufen.“

Keine Auswirkung auf die Übernachtungen

Allein auf die Übernachtungszahlen hat die Spielklasse kaum Auswirkungen. Weder positiv noch negativ. „Bei insgesamt 3,6 Millionen Übernachtungen schlägt es sich nicht so stark nieder, ob der VfB erst- oder zweitklassig ist“, sagt Dellnitz. Er räumt aber ein: „Ein bisschen übernachtungsrelevanter ist die Bundesliga dann doch, allein schon wegen dem Potenzial der Gäste-Fan-Klubs.“

Während die Hotellerie eher entspannt dem Saisonausgang entgegenblickt, können es die Gastronomen kaum erwarten, die VfB-Fans zu der Aufstiegsfeier nach dem letzten Saisonspiel gegen Würzburg (21. Mai) zu empfangen. Und die Wirte, die per Sky-Abo alle Spiele übertragen, freuen sich doppelt, sollte es zum Saisonende ein Happy End geben. Für den VfB und sich selbst. „Wir hatten während der VfB-Spiele fast 50 Prozent weniger Gäste“, sagt Juan Blanco del Rio, Wirt des Classic Rock Cafés Die frühen Anstoßzeiten in der zweiten Liga hätten das Geschäft vermiest. „Außerdem kamen die Leute nur zu einem Spiel. In der Bundesliga ist auch die Konferenz und das Gesamtprogramm interessant“, sagt Juan Blanco del Rio. Ein weiteres Jahr zweite Liga wäre für ihn und die anderen Wirte, die auf Sportübertragungen setzen, angesichts der hohen Kosten eine erneute Durststrecke.

Der Gastronom des Classic Rock Cafés überweist an den Pay-TV-Sender Sky 18 000 Euro Gebühren im Jahr. Die lassen sich mit Bundesliga-Fußball einfacher erwirtschaften. Juan Blanco del Rio schließt sich den Fans und Marketing-Fachmann Dellnitz an: „So schön es teilweise auch war, aber ein Jahr zweite Liga war genug.“