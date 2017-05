VfB Stuttgart in der Einzelkritik Durchweg gute Noten für die Aufstiegshelden

Von Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen 21. Mai 2017 - 17:40 Uhr

Bevor der Feiertag in Weiß-Rot starten konnte, mussten sich die Jungs im Brustring noch einmal voll ins Zeug legen. Wie sie sich im Einzelnen gegen die Würzburger Kickers geschlagen haben, lesen Sie hier.





Stuttgart - Es ist endlich vollbracht: Der VfB Stuttgart ist nach dem 4:1-Sieg über die Würzburger Kickers nach einem Jahr Abstinenz zurück im Fußball-Oberhaus Deutschlands. Die Kickers stehen durch die Niederlage gleichzeitig als zweiter Absteiger in die 3. Liga fest. Die Schwaben holten zudem am 34. Spieltag die Meisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga vor Hannover 96.

Für die Roten gibt es zum Saisonende fast nur gute Noten von unserer Sportredakteuren. Wie die VfB-Kicker für das Spiel bewertet werden, sehen Sie in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch!