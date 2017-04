VfB Stuttgart in Bielefeld Diesen Kader nimmt Hannes Wolf mit zur Arminia

Von red 16. April 2017 - 14:53 Uhr

Der VfB Stuttgart gastiert am Ostermontag in der 2. Fußball-Bundesliga bei Arminia Bielefeld. Hannes Wolf hat sich für folgende 18 Spieler entschieden.





Stuttgart - Beim VfB Stuttgart stehen die letzten sechs Spiele dieser Saison in der 2. Fußball-Bundesliga an. Los geht der Endspurt mit dem Auswärtsspiel am Ostermontag bei Arminia Bielefeld. Klappt es mit dem zweiten Sieg in Folge nach dem Derbysieg gegen den Karlsruher SC?

VfB-Trainer Hannes Wolf setzt bei der Partie gegen den Abstiegskandidaten auf nahezu den selben Kader wie zuletzt gegen den KSC.

In unserer Bilderstrecke sehen Sie, welche 18 Spieler am Montag in Bielefeld dabei sind.