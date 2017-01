VfB Stuttgart im Trainingslager Trainer Wolf hat den Spielaufbau im Fokus

14. Januar 2017

Lagos - Bei optimalen Bedingungen hat der VfB Stuttgart am Samstag zwei Trainingseinheiten im portugiesischen Lagos absolviert. Hier hat sich die Mannschaft von Hannes Wolf zum Trainingslager vor dem Start der Rückrunde eingefunden.

Nach dem Aufwärmen im Kraftraum ließ Coach Wolf seine Spieler Spielaufbau und Spielentwicklung sowie Defensivverhalten und Pressing trainieren.

Nicht mit dabei war Hosogai, der wegen seiner Probleme mit der Wade individuell arbeitet.

Am Sonntag steht auf der Trainingsanlage ein Testspiel gegen den MSV Duisburg an, ein zweiter Test sei in der Planung, sagte Wolf nach der Trainingseinheit am Vormittag vor Pressevertretern.

