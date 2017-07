VfB Stuttgart im Trainingslager So rüstet sich der VfB für die erste Liga

Von Carlos Ubina 25. Juli 2017 - 21:24 Uhr

Für die VfB-Profis wird es immer ernster: Im Trainingslager im Stubaital bereitet sich der Fußball-Bundesligist auf die neue Saison vor. Wir haben die Bilder von der ersten Einheit.





25 Bilder ansehen

Neustift - Der VfB Stuttgart hat Neuland betreten. Erstmals absolviert der Fußball-Bundesligist ein Trainingslager im Stubaital. In Neustift bereitet sich das Team von Hannes Wolf weiter auf die Saison vor und fand nach der Anreise gute Bedingungen vor. „Jetzt kommt es darauf an, was wir daraus machen“, sagt der Trainer.

Mehr zum Thema

Das Mannschaftshotel „Milderer Hof“ liegt etwa fünf Kilometer von den zwei Trainingsplätzen entfernt – dem Alpenstadion, wo in einem Zelt auch ein Kraftraum eingerichtet wurde. Dort wird der VfB noch bis zum 2. August seine Übungseinheiten abhalten.

Auch drei Testspiele sind während der neun Tage in Österreich vorgesehen. Das erste an diesem Mittwoch (18 Uhr) in Kufstein gegen den türkischen Erstligisten Kasimpasa. Das erste Training hat der VfB auch schon hinter sich. Nach viereinhalbstündiger Busfahrt bat Wolf noch am Dienstagabend auf den Platz – und ließ die Profis 100 Minuten lang rennen und spielen. Mit Ausnahme von Julian Green, der angeschlagen fehlte.