VfB Stuttgart im Trainingslager Hannes Wolf: „Wahnsinn, was die Mannschaft verpackt“

Von pma/sa 28. Juli 2017 - 19:29 Uhr

VfB-Trainer Hannes Wolf lässt im Stubaital weiter mit hoher Intensität trainieren. Die Mannschaft zieht gut mit und hat am Samstag eine weitere Standortbestimmung vor der Brust.





Neustift/Stuttgart - Nach einem freien Nachmittag am Donnerstag hat der VfB an diesem Freitah wieder zwei Einheiten absolviert. Nachdem am morgen vornehmlich im Kraftraum gearbeitet wurde, ging es am Nachmittag wieder auf dem Platz hoch her. Spieleröffnung und das Anlaufen von Dreier- und Viererketten stand im Fokus. Trainer Hannes Wolf zeigte sich hochzufrieden mit dem Auftreten der Mannschaft: „Die Jungs machen das gut und ich bin etwas überrascht, wie frisch sie heute wieder waren“, so der Trainer. Schließlich sei die Intensität in den Tagen von Neustift sehr hoch. „Es ist schon Wahnsinn, was die Jungs verpacken“, lobt er die Mannschaft.

Am morgigen Samstag wird am Vormittag trainiert werden. Trotz dem Umstand, dass am Nachmittag eine weitere Standortbestimmung ansteht. Um 15.30 Uhr geht es gegen Asteras Tripolis auf der Anlage des SSV Neustift. Das Spiel gibt es auf unserem Portal im Liveticker.

