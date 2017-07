VfB Stuttgart im Trainingslager Darum kommt Matthieu Delpierre nach Grassau

Von red 11. Juli 2017 - 15:26 Uhr

Der VfB Stuttgart befindet sich zurzeit im Trainingslager in Grassau. Am Dienstagnachmittag kommt ein alter Bekannter nach Grassau: Ex-Abwehrchef Matthieu Delpierre gibt sich die Ehre – und wird nicht nur zuschauen.





Grassau/Stuttgart - Die Profis des VfB Stuttgart weilen seit Montag in Grassau am Chiemsee, um sich im ersten von insgesamt zwei Trainingslagern – Ende Juli geht es noch für eine Woche ins Stubaital – auf die neue Saison vorzubereiten.

Nachdem am Dienstagmorgen mit Dzenis Burnic der vierte Neuzugang zum Team dazugestoßen ist, wird am Nachmittag hoher Besuch am Trainingsgelände erwartet. Zum einen trifft VfB-Präsident Wolfgang Dietrich in Grassau ein, um sich ein Bild von der Mannschaft zu machen, und auch ein alter Bekannter schlägt auf: Matthieu Delpierre.

Der Franzose wird für die kommende Woche eine Betreuerfunktion für die vielen französischsprachigen Spieler übernehmen und als Dolmetscher fungieren. Mit Chadrac Akolo aus dem Kongo hatte der VfB erst am Sonntag einen weiteren französischsprachigen Spieler verpflichtet. Auch anderen Spielern wie Jérôme Onguéné soll Delpierre helfen.

Hintergrund: Peter Reichert will auf persönlichen Wunsch zurück in seine alte Funktion als Fanbeauftragter. Delpierre wird diese Rolle allerdings nur interimistisch ausfüllen - der VfB sucht jemanden, der das dauerhaft übernehmen kann.

