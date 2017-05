VfB Stuttgart Im Oberhaus wird die Luft dünner

Von Heiko Hinrichsen 15. Mai 2017 - 18:24 Uhr

Der VfB will den Aufstieg nun am Sonntag gemeinsam gegen Würzburg perfekt machen.Foto: Getty

Nach dem 0:1 von Hannover jubelt der VfB mit angezogener Handbremse. Zwar ist der Club so gut wie erstklassig, doch es ist für die Stuttgarter bisher eben nur ein fast perfekter Aufstieg.

Stuttgart - Für den beglückten André Breitenreiter war es ganz unzweifelhaft, was dieser 1:0-Sieg über den VfB mit Hannovers Fußballgemeinde gemacht hat. „Wir haben mit so viel Herz gespielt. Es war einfach der perfekte Tag für uns“, sagte der Cheftrainer der 96er, während sich dicht vor dem Stadion, am Ufer des Maschsees, die Fans der Niedersachsen bei Bier, Bratwurst und Fangesang auch angesichts des 0:6-Debakels von Erzfeind Braunschweig auf der Bielefelder Alm in den Armen lagen.

Mehr zum Thema

Ein wenig neidvoll blickte der Stuttgarter Anhang daher hinüber ins Lager des Gegners, der sich so bedingungslos freuen konnte, während die eigenen Glücksgefühlen über den nahen Aufstieg ein wenig von der Niederlage überschattet wurden. So mutete das Jubelszenario kurios an: Zwar ist Hannover mit der schlechteren Tordifferenz hinter dem VfB Zweiter, zwar steht für die Niedersachsen in Sandhausen ein Auswärtsspiel an, während die Stuttgarter zum Finale am Sonntag (15.30 Uhr) die Würzburger Kickers, das in 2017 mit nur sieben Punkten noch sieglose Rückrunden-Schlusslicht empfangen – und trotzdem feierten die 96er mit breiterer Brust. „Wir sind zu 96 Prozent aufgestiegen“, sagte etwa Hannovers Clubchef Martin Kind.

Aus den Absteigern der Vorsaison werden vermutlich die Aufsteiger

Es spricht tatsächlich fast alles dafür, dass die beiden Absteiger der Vorsaison, nämlich Hannover und der VfB, am Sonntag gegen 17.20 Uhr auch als die beiden direkten Aufsteiger ins deutsche Fußball-Oberhaus feststehen. Auch Fußballwunder – aus Sicht des VfB wäre es nicht weniger als ein teuflisches Fußballdesaster – gibt es zwar immer wieder: Doch einen Vorsprung von drei Punkten bei einer um zehn Treffer besseren Tordifferenz wie ihn der VfB auf Braunschweig, also auf den Relegationsplatz drei besitzt, den hat in der Geschichte der zweiten Liga noch keiner vergeigt.

Dennoch trat der Manager Jan Schindelmeiser im Bauch der HDI-Arena von Hannover als beharrliche Spaßbremse auf den Plan. „Ich habe heute Mut, Entschlossenheit und Aggressivität im Zweikampf vermisst“, sagte der 53-Jährige: „Wir wollten den Deckel drauf machen. Jetzt musste uns Bielefeld helfen, dabei hätten wir es gerne selbst erledigt. Wir waren dafür aber heute zu schlecht.“

In dieser Woche haben sich die Stuttgarter ja noch einmal einen ebenso normalen wie konzentrierten Trainingsbetrieb verordnet. Und doch dürften die ernsten Worte Schindelmeisers auch ein wenig dem (bangen?) Blick in die Zukunft geschuldet sein. Zweimal hat man in dieser Runde gegen Hannover 96 gespielt, beide Male haben die Stuttgarter gegen den vermeintlichen Erstliga-Konkurrenten in spe den Kürzeren gezogen, denn das Hinspiel in der Mercedes-Benz-Arena ging mit 1:2 verloren. Was darf man vom VfB also in Liga eins erwarten?

Hinsichtlich künftiger Duelle gegen Deutschlands Größen wie den FC Bayern oder Borussia Dortmund, gegen die aufstrebenden Hoffenheimer und Leipziger aber auch gegen die gewitzten Freiburger muss der VfB-Tross zum jetzigen Zeitpunkt aber sicherlich nicht in Panik verfallen. Schließlich liegt noch ein ganzer Sommer mit einer möglichen Ausgliederung der Profis und diversen Aktivitäten auf dem Transfermarkt zwischen dem heute und der so gut wie sicheren Erstliga-Rückkehr. Obendrein hatte das Team in Hannover gewiss einen schlechten Tag, weil viele Leistungsträger wie Timo Baumgartl, Christian Gentner oder Alexandru Maxim nicht zu ihrer Normalform fanden.

Sehen Sie hier den Trailer zu unserer Multimediareportage „Zehn Jahre Deutscher Meister 2007“: