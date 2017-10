VfB Stuttgart im DFB-Pokal Zieler führt den VfB erstmals als Kapitän auf das Feld

Von pma 25. Oktober 2017 - 18:02 Uhr

Ron-Robert Zieler ist heute erstmals VfB-Kapitän. Foto: Bongarts

Der VfB Stuttgart tritt an diesem Mittwochabend beim 1. FC Kaiserlautern an. Für Torhüter Ron-Robert Zieler ist es zugleich eine Premiere.

Kaiserslautern - Als der VfB Stuttgart in diesem Sommer Ron-Robert Zieler unter Vertrag nahm war schnell klar, dass er die neue Nummer eins beim VfB werden und somit Mitch Langerak ablösen sollte. Der Australier flüchtete daraufhin kurz vor Ende der Transferphase zu UD Levante nach Spanien. Hier geht es zum Liveticker der Pokalpartie in Kaiserslautern

Mehr zum Thema

Ersatz-Kapitän auf der Bank

Zieler dagegen rechtfertigte die Vorschusslorbeeren von Beginn an, kam gleich im Verein und der Mannschaft an und übernahm eine Führungsrolle. Er untermauerte diese zudem mit starken sportlichen Auftritten wie beispielweise gegen den 1. FC Köln, als er den Sieg in der Nachspielzeit mit einer Parade sicherte. Das Spiel gegen den 1. FC Kaiserlautern im DFB-Pokal stellt nun eine Premiere für Zieler dar – erstmals führt er den VfB Stuttgart als Kapitän auf das Spielfeld. Der etatmäßige Kapitän Christian Gentner ist bekanntlich noch verletzt, sein Stellvertreter Simon Terodde sitzt vorerst nur auf der Auswechselbank im Fritz-Walter-Stadion. Zielers etatmäßiger Ersatzmann Alex Meyer ist aufgrund muskulärer Probleme nicht im Kader, Jens Grahl vertritt ihn.