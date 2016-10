VfB Stuttgart im DFB-Pokal Pressekonferenz vor Gladbach-Spiel im Liveticker

Von kap 24. Oktober 2016 - 10:39 Uhr

VfB-Coach Hannes Wolf steht am Montagmorgen den Medienvertretern Rede und Antwort zum DFB-Pokalspiel bei Borussia Mönchengladbach.Foto: Bongarts

Der VfB Stuttgart hat am Dienstagabend einen dicken Brocken vor der Brust: Im DFB-Pokal steht die Auswärtspartie bei Borussia Mönchengladbach an. Hannes Wolf stellt sich am Montag in einer Pressekonferenz den Fragen der Medienvertreter. Wir tickern live.

Stuttgart - In der 2. Bundesliga geht es für den VfB Stuttgart in dieser Saison bislang auf und ab. Zum einen gab es Glanzstücke wie das 4:0 gegen Fürth, zum anderen Debakel wie das 0:5 gegen Dresden.

Nun heißt es allerdings für das Team von Trainer Hannes Wolf, die 2. Bundesliga kurzzeitig auszublenden und sich auf den DFB-Pokal zu konzentrieren.

Am Dienstagabend wartet mit Erstligist Borussia Mönchengladbach ein dicker Brocken auf die Schwaben.

Hannes Wolf wird am Montagnachmittag ab 13 Uhr die Fragen der Medienvertreter rund um das Pokalspiel gegen Gladbach beantworten. Wir tickern live.