VfB Stuttgart im DFB-Pokal Mit diesem Kader reist Hannes Wolf zum 1. FC Kaiserslautern

Von red 24. Oktober 2017 - 17:54 Uhr

Im DFB-Pokal will der VfB Stuttgart die nächste Runde erreichen. Am Mittwoch reist das Team von Trainer Hannes Wolf zum Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern – diese Spieler sind dabei.





Stuttgart - In der ersten Runde des DFB-Pokals hat der VfB Stuttgart in der laufenden Spielzeit seinen bis dato einzigen Auswärtssieg feiern können: Nach dem dramatischen Erfolg im Elfmeterschießen bei Energie Cottbus geht es für die Roten nunmehr in die Pfalz zum 1. FC Kaiserslautern.

Gegen den Tabellenletzten der zweiten Liga wäre alles andere als ein Weiterkommen des VfB Stuttgart eine große Überraschung. Dennoch warnt Trainer Hannes Wolf davor, diese Partie auf die leichte Schulter zu nehmen.

Für die Pokalbegegnung hat der Coach 18 Spieler in den Kader berufen. Wir haben eine Übersicht über die Akteure, die nach Kaiserslautern reisen. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!

