Hannes Wolf in der Pressekonferenz des VfB Stuttgart „Der Kader ist noch nicht fertig“

Von red 11. August 2017 - 13:35 Uhr

Trainer Hannes Wolf sprach bei der Pressekonferenz vor Cottbus. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart steht vor dem ersten Pflichtspiel der Saison. An diesem Sonntag geht es gegen Energie Cottbus. Den Liveticker zur Pressekonferenz vor dem Spiel mit Trainer Hannes Wolf gibt es hier zum Nachlesen.

Stuttgart - Nach wochenlanger Vorbereitung und zwei Trainingslagern geht es für den VfB Stuttgart nun wieder zur Sache – der Pflichtspielauftakt steht an. Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals ist Energie Cottbus. Der Verein aus der Niederlausitz führt die Regionalliga Nordost an und sammelte zuletzt drei Siege in Folge ein.

Los geht es im Stadion der Freundschaft an diesem Sonntag um 18.30 Uhr. Zuvor jedoch steht die obligatorische Pressekonferenz an. Lesen Sie hier unseren Liveticker von der Pressekonferenz am Freitag nach: