VfB Stuttgart im Aufstiegskampf So steigt der VfB schon nächste Woche auf

Von red 05. Mai 2017 - 22:00 Uhr

Der VfB Stuttgart will den Aufstieg so schnell wie möglich perfekt machen.Foto: Pressefoto Baumann

Der Aufstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga bleibt extrem spannend: Hannover 96 ist jetzt mit dem Spitzenreiter VfB gleichgezogen. Daraus ergibt sich ein interessantes Rechenspiel. Wir lösen auf.

Stuttgart - Es ist ja nicht so, dass es bisher nicht schon extrem spannend war im Aufstiegskampf der zweiten Liga. Das Führungsquartett liefert sich seit Wochen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mal marschieren die einen voraus, dann wieder die anderen. Mal schwächeln die einen, ehe die anderen ins Stolpern geraten.

Mehr zum Thema

Nach dem 2:0-Sieg von Hannover 96 beim 1. FC Heidenheim spitzt sich der spannende Aufstiegskampf weiter zu. Die Niedersachsen setzen den VfB damit im engen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga weiter unter Druck. Und dennoch: Die Schwaben haben alles selbst in der Hand – und können den heiß ersehnten Aufstieg in die erste Bundesliga sogar schon in der nächsten Woche klar machen.

Von den vier Mannschaften im Aufstiegsrennen gehen gehen zwei direkt hoch, einer muss in die Relegation. Nur der Vierte geht sicher leer aus. Die beste Ausgangslage besitzt der VfB Stuttgart mit 63 Punkten, gefolgt von Hannover 96 (63) und Eintracht Braunschweig und (60), sowie Union Berlin (57 Zähler).

Hier geht es zum Aufstiegsrechner.

Wir erklären, wie der VfB Stuttgart den Aufstieg schon nächste Woche klar machen kann:

1. Möglichkeit

Der VfB Stuttgart empfängt am Sonntag den FC Erzgebirge Aue zum vorletzten Heimspiel der Saison. Auf dem Papier scheint diese Aufgabe für den VfB Stuttgart nicht die schwerste zu sein. Doch Trainer Hannes Wolf warnte eindringlich vor einem starken Gegner.

Wenn die Schwaben diese Partie für sich entscheiden und dann auch noch am darauffolgenden Sonntag (14. Mai) das Auswärtsspiel gegen Hannover 96 gewinnen, haben sie den Aufstieg schon perfekt gemacht.

2. Möglichkeit

Doch auch ohne einen Sieg gegen Erzgebirge Aue könnte der VfB Stuttgart bereits in der kommenden Woche aufsteigen. Wenn die Schwaben das darauffolgende Spiel gegen den direkten Aufstiegskonkurrenten Hannover 96 für sich entscheiden genügt gegen das Team aus Aue um Coach Domenico Tedesco bereits ein Unentschieden. Der guten Laune wegen wäre den VfB-Fans aber ein Sieg sicher lieber.

3. Möglichkeit

Es gibt noch eine dritte Option, die den VfB-Aufstieg in der kommenden Woche perfekt machen würde. Mit dieser Variante würde den Schwaben gegen den direkten Aufstiegskonkurrenten Hannover 96 am 14. Mai schon ein Unentschieden genügen. Dafür müsste der VfB gegen Aue gewinnen – zugleich müsste Union Berlin am Montag bei Eintracht Braunschweig siegen.

4. Möglichkeit

Auch so würde es mit dem Aufstieg in der nächsten Woche klappen: Wenn der VfB Stuttgart in den kommenden beiden Spielen gegen Aue und Hannover vier Punkte holt, Konkurrent Eintracht Braunschweig aber maximal drei Zähler einfährt. Dann hätte der VfB das große Ziel Aufstieg erreicht.