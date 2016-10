VfB Stuttgart II VfB II verschafft sich etwas Luft

Von StN 06. Oktober 2016 - 09:53 Uhr

Tobias Feisthammel schnürte beim 4:1-Erfolg in der Pfalz einen Doppelpack.Foto: Pressefoto Baumann

Der Fußball-Regionalligist feiert mit 4:1 (2:1) beim 1. FC Kaiserslautern II den dritten Saisonsieg. Feisthammel trifft doppelt.

Kaiserslautern - Seinen zweiten Auswärtssieg der Saison feierte der Fußball-Regionalligist VfB Stuttgart II am Mittwochabend bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern. Das Team des Trainers Sebastian Gunkel gewann 4:1 (2:1) und stellte mit dem erst dritten dreifachen Punktgewinn in dieser Spielzeit den Anschluss an das Mittelfeld her.

Mehr zum Thema

Trotz Personalsorgen überzeugend

Dabei fehlten in Stjepan Radeljic, der sich mit der bosnischen U-21-Nationalmannschaft auf die Begegnung gegen England vorbereitet, den noch nicht fitten Kapitän Tobias Rathgeb und Daniele Gabriele drei wichtige Spieler. Gabriele hatte sich im Training eine Innenknöchelfraktur zugezogen und musste operiert werden. Der 21-jährige Stürmer fällt mehrere Wochen aus.

Bei der Partie im Fritz-Walter-Stadion half den Stuttgartern das frühe 1:0 (10. Minute) durch Joel Sonora. Marvin Wanitzek erhöhte nach 25 Minuten auf 2:0. Diese Führung brachte Stuttgart jedoch nicht in die Halbzeitpause, denn Robert Glatzel verkürzte per Elfmeter auf 1:2 (39.).

Feisthammel schnürt Doppelpack

Auch der Start in die zweite Spielhälfte verlief für den VfB II nahezu optimal. Tobias Feisthammel sorgte fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff zunächst für das 3:1 und legte in der 63. Minute auch noch das 4:1 nach – die Vorentscheidung. In der Tabelle machten die Stuttgarter einen Sprung von Rang 17 auf Platz 13 und haben sich etwas Luft verschafft. Das Heimspiel gegen den FC 08 Homburg an diesem Samstag (14 Uhr) komplettiert die englische Woche.