VfB Stuttgart II Liveticker vom Spiel gegen Teutonia Watzenborn

Von red 31. August 2016 - 16:06 Uhr

Der VfB Stuttgart II kehrt in das Robert-Schlienz-Stadion zurück und empfängt den FC Teutonia Watzenborn. Wir haben ab 19 Uhr den Liveticker zur Partie für Sie.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart kehrt nach Jahren in "sein" Stadion zurück - das Robert-Schlienz-Stadion am Clubheim in der Mercedesstraße. Zu Gast am 6. Spieltag der aktuellen Regionalligasaison ist der Aufsteiger FC Teutonia Watzenborn-Steinberg. Die Mannschaft wird interimsmäßig von Spieler Gino Parson trainiert, da Trainer Daniel Steuernagel am Wochenende überraschend zurücktrat. Teutonia liegt aktuell vor den Schwaben, hat zwei Punkte mehr auf dem Konto.

Der von Sebastian Gunkel trainierte VfB II hat nach nur vier Punkten aus fünf Spielen deutlichen Nachholbedarf. Wir sind für Sie vor Ort, tickern die Patie live ab 19 Uhr.