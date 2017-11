VfB Stuttgart II Liveticker: VfB II zu Gast bei den Ulmer Spatzen

Von red 24. November 2017 - 14:00 Uhr

Andreas Hinkel und der VfB II sind in Ulm zu Gast. (Archivfoto) Foto: Pressefoto Baumann

Am zweiten Spieltag der Rückrunde in der Regionalliga Südwest tritt der VfB Stuttgart II beim SSV Ulm an. Wir haben den Liveticker zum Spiel.

Ulm - Es lief schon einmal besser für den VfB II in der Regionalliga Südwest. Die Mannschaft von Trainer Andreas Hinkel ist auf den 11. Tabellenplatz abgerutscht und hat aus den letzten fünf Spielen lediglich einen Punkt geholt. Nun kommt es im Ulmer Donaustadion zum Duell der Tabellennachbarn.

Die Spatzen aus der Domstadt sind Zwölfter, haben zwei Punkte weniger als der VfB II auf dem Konto. Der Verlierer der Partie muss den Blick nach unten richten und befindet sich im Abstiegskampf. Los geht es an diesem Freitag um 19 Uhr. Wir haben den Liveticker zum Spiel.