VfB Stuttgart II Liveticker: VfB II will gegen Homburg nachlegen

Von red 08. Oktober 2016 - 14:39 Uhr

Nachlegen heißt es für den VfB II. Nach dem Sieg gegen Kaiserslautern II soll jetzt ein weiterer gegen den FC 08 Homburg folgen. Wir haben den Liveticker ab 14 Uhr.

Stuttgart - Groß war die Freude über den dritten Saisonsieg an diesem Mittwoch beim VfB II. Doch das 4:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern II kann nur der Anfang gewesen sein, wenn die Mannschaft von Sebastian Gunkel nicht ständig den Blick nach unten richten will. An diesem Samstag ist der FC 08 Homburg zu Gast in Stuttgart.

Die Saarländer haben nur drei Punkte mehr auf dem Konto als der VfB II. Mit einem Sieg könnten die Schwaben gleichziehen und sich im Mittelfeld der Tabelle festsetzen. Wir haben den Liveticker der Partie für Sie. Ab 14 Uhr rollt der Ball im Gazistadion.