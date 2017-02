VfB Stuttgart II Liveticker: VfB II gegen Nöttingen

Von red 24. Februar 2017 - 14:00 Uhr

Trainer Andreas Hinkel will mit dem VfB Stuttgart II den vierten Sieg in Folge.Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart II hat drei Siege in Folge in der Tasche und will nun gegen den Tabellenletzten Nöttingen nachlegen. Wir tickern die Partie ab 19 Uhr live.

Stuttgart - Drei Siege in Folge weist die aktuelle Bilanz des VfB Stuttgart II in der Regionalliga Südwest auf. Unter Trainer Andreas Hinkel gab es zuletzt einen 1:0-Sieg bei Teutonia Watzenborn. Nun empfangen die „Kleinen Roten“ den Aufsteiger FC Nöttingen.

Trainer beim Tabellenletzten ist Dubravko Kolinger, der einst auch für den VfB II gespielt hat. Um 19 Uhr wird die Partie im Robert-Schlienz-Stadion angepfiffen. Wir begleiten das Spiel mit einem Liveticker.