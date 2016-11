VfB Stuttgart II Liveticker: VfB II gegen Hoffenheim II

Von red 11. November 2016 - 15:00 Uhr

Der VfB Stuttgart II empfängt den Tabellenvierten TSG 1899 Hoffenheim II. Wir tickern die Partie ab 19 Uhr live.

Stuttgart - Es ist das Spiel der Zweitvertretungen: der VfB Stuttgart II empfängt am 19. Spieltag der Regionalliga Südwest die TSG 1899 Hoffenheim II. Es ist jedoch mehr als nur ein Spiel zweier zweiten Mannschaften. Vielmehr ist es der Vergleich zweier Nachwuchsabteilungen, zwischen denen sich in jüngter Vergangenheit ein Machtwechsel vollzogen hat.

War einst der VfB Stuttgart die große Adresse in der Region, so ist dies schon länger Hoffenheim. 40 Tore hat die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim in den bisherigen 18 Saisonspielen erzielt - Bestwert in der Regionalliga Südwest. In der Tabelle stehen die Kraichgauer zudem auf Platz vier, Stuttgart nur auf dem 13. Rang. Wir tickern die Partie ab 19 Uhr live aus dem Robert-Schlienz-Stadion.