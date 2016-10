VfB Stuttgart II Liveticker: VfB II empfängt Tabellenführer

Von red 01. Oktober 2016 - 13:11 Uhr

Der VfB II spielt heute erneut im Robert-Schlienz-Stadion und empfängt den Tabellenführer SV Elversberg. Wir sind für Sie vor Ort und tickern die Partie ab 14 Uhr live.

Stuttgart - So langsam scheint sich der VfB Stuttgart II in der Regionalliga Südwest zurechtgefunden zu haben. Die Mannschaft verlor von den letzten fünf Spielen nur eines und bekommt es nun am 12. Spieltag mit dem Tabellenführer zu tun. Die SV Elversberg ist zu Gast im Robert-Schlienz-Stadion.

Wir sind vor Ort und begleiten die Begegnung mit unserem Liveticker. Anstoß der Begegnung ist um 14 Uhr.