VfB Stuttgart II Liveticker: VfB II zu Gast beim FC Astoria Walldorf

Von red 29. September 2017 - 14:00 Uhr

Andreas Hinkel und der VfB Stuttgart II müssen auswärts ran. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart II tritt an diesem Freitagabend (19 Uhr) beim FC Astoria Walldorf an. Wir haben den Ticker zum Spiel in der Regionalliga Südwest.

Walldorf - Nach nun drei Niederlagen in Folge ist die Mannschaft von Andreas Hinkel unter Zugzwang. Will man den Effekt des sehr guten Saisonstarts nicht verpuffen lassen, muss der VfB II jetzt liefern. Beim FC Astoria Walldorf bietet sich an diesem Freitagabend die Gelegenheit, dreifach zu punkten.

Es ist auch das Duell der direkten Tabellennachbarn. Der VfB II steht mit einem Spiel mehr und 13 Punkten auf Rang neun, Walldorf hat einen Punkt weniger auf dem Konto und ist Zehnter. Anpfiff im FC-Astoria-Stadion ist um 19 Uhr. Wir berichten von der Partie im Liveticker.