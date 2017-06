VfB Stuttgart II Hinkel bleibt und ist optimistisch

Von Philipp Maisel 21. Juni 2017 - 17:46 Uhr

Die Vorbereitung des VfB Stuttgart II geht in die Vollen und Trainer Andreas Hinkel bezieht klar Stellung zu den Gerüchten um ihn. Doch personell wird sich noch einiges tun beim Regionalligisten. Bilder vom Trainingsauftakt der zweiten Mannschaft gibt es hier.





Stuttgart - Mittwochvormittag, 10 Uhr, 30 Grad, die Sonne brennt unerbittlich vom Cannstatter Himmel, als Andreas Hinkel seine Mannschaft auf dem Rasen versammelt und den Plan für die kommenden schweißtreibenden Minuten vorgibt. Er wird dies nicht zu letzten Mal tun, denn der frühere VfB-Star erteilt den kolportierten Gerüchten um einen möglichen Wechsel zum FC Schalke 04 – dort soll er als Co-Trainer Domenico Tedesco fungieren – eine klare Absage: „Ich bin und bleibe beim VfB und konzentriere mich voll auf meine Aufgabe hier“, sagt Hinkel. Denn auch hier gibt es genug zu tun.

Einige Zu- und Abgänge sind noch möglich

Aktuell umfasst Hinkels Kader nämlich nur rund 20 Spieler. Nicht genug für eine lange, kräftezehrende Saison in der Regionalliga Südwest. „Wir sind die ganze Zeit daran, am Kader zu arbeiten und das wird auch so bleiben so lange Transfers möglich sind“ sagt Hinkel. Nach dem Wechsel von Marvin Wanitzek zum KSC fehlt unter anderem ein erfahrener Spieler mit Führungsqualitäten, um das junge Rudel gemeinsam mit Tobias Feisthammel und Pascal Breier anzuführen. „Wir sind da flexibel. Es muss eben alles Sinn machen“, stellt der junge Trainer weitere Neuzugänge in Aussicht. Acht neue Spieler kamen bisher dazu, vier aus der eigenen U19, vier von anderen Vereinen.

Es werden auch noch einige Spieler den Verein verlassen. Spielern wie Daniel Ripic, Samir Bajramaj und Angelos Oikonomou würde man keine Steine in den Weg legen, wenn sich Interessenten melden. Bajramaj ist aktuell beim FC Zürich im Probetraining, Ausgang offen. Hinkels primäres Ziel ist es, den Kader möglichst ausgeglichen zusammenzustellen. „Das war letztes Jahr meiner Meinung nach nicht optimal“, gibt er unumwunden zu.

Bereits am kommenden Wochenende stehen nun erste Standortbestimmungen in Testspielen gegen den TSV 1860 München und den FC Augsburg II an, ehe es am 9. Juli ins Trainingslager. Ende Juli startet dann die Regionalliga Südwest in die neue Runde.