Liveticker zum Nachlesen VfB Stuttgart II besiegt Waldhof Mannheim

Von red 15. Oktober 2017 - 16:02 Uhr

VfB-II-Cheftrainer Andreas Hinkel konnte mit seiner Mannschaft einen 3:1-Erfolg gegen Mannheim feiern. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart II hatte an diesem Sonntag den Tabellendritten SV Waldhof Mannheim zu Gast – und konnte einen 3:1-Erfolg feiern. Hier gibt’s den Liveticker zum Nachlesen.

Stuttgart - Nur sechs Punkte holten die Kleinen Roten vom VfB Stuttgart II aus den letzten sechs Spielen. Da tun die drei Punkte gegen Waldhof Mannheim vom Sonntagnachmittag besonders gut.

Das Team von Trainer Andreas Hinkel besiegte die Mannheimer mit 3:1 und zog damit in der Tabelle an ihnen vorbei. Besonders in der ersten Halbzeit konnte der VfB Stuttgart überzeugen.

Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen,