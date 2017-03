VfB Stuttgart Hosogai vor Wechsel nach Japan

Von dip 23. März 2017 - 16:05 Uhr

Auf dem Sprung in die J-League: Hajime Hosogai könnte den VfB Stuttgart schon bald verlassen.Foto: Getty

Der VfB Stuttgart testet beim FC Ingolstadt – doch einer fehlt. Vermutlich, weil es doch noch einen Vereinswechsel gibt.

Stuttgart - Besonders viele Profis stehen Hannes Wolf nicht zur Verfügung in dieser Woche – schließlich sind einige seiner Spieler auf Länderspielreise. Am Donnerstag musste der Trainer des VfB Stuttgart zusätzlich auf einen seiner Schützlinge verzichten. Beim Testspiel beim Bundesligisten FC Ingolstadt fehlte Hajime Hosogai.

Der Japaner ist nicht verletzt, auch nicht angeschlagen oder krank. Vielmehr deutet sich ein weiterer Abgang ab. Bis Ende März können in bestimmte Länder noch Spieler transferiert werden. Japan gehört dazu – und genau dort weilt der Mittelfeldspieler derzeit zu Vertragsgesprächen. Gut möglich, dass Hosogai in den kommenden Tagen noch in die J-League wechselt.

Der 30-Jährige war erst zu Saisonbeginn von Hertha BSC zum VfB, die Berliner hatten Hosogai zuvor an den türkischen Club Bursaspor ausgeliehen. Der zentrale Mittelfeldmann galt als Wunschspieler von Ex-Trainer Jos Luhukay. Unter dessen Nachfolger Hannes Wolf spielte Hosogai zuletzt keine Rolle, war meist nicht einmal im Kader für die Spiele in der zweiten Liga. So brachte er bislang lediglich auf zehn Einsätze im Trikot des VfB.