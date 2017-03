VfB Stuttgart Hosogai und Asano sorgen für Aufmerksamkeit in Japan

Von Julian Kares 08. März 2017 - 18:42 Uhr

Bescheren dem VfB Stuttgart Interesse aus Fernost: Mittelfeldspieler Hajime Hosogai (links) und Stürmer Takuma Asano.Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart pflegt dank VfB-Legende Guido Buchwald gute Kontakte nach Japan. In der Zukunft könnte ein Trainingslager in Sapporo stattfinden, doch bis dahin werden alle Kräfte gebündelt – für den Wiederaufstieg in die Bundesliga.

Stuttgart - Christian Gentner ist ein Medienprofi. Spieltag für Spieltag antwortet der Kapitän des VfB Stuttgart routiniert auf die Fragen der Journalisten. Vor einigen Wochen musste der Mittelfeldspieler aber ein spezielles Interview führen. Thema des Gesprächs: Takuma Asano und Hajime Hosogai. Das japanische Fernsehen war zu Gast in Stuttgart und bat Gentner vor die Kamera. Selbst in Liga zwei ist der Rummel groß, um die beiden japanischen Spieler beim Club aus Cannstatt. Gentner kommt das sicherlich bekannt vor.

Es ist schließlich nicht das erste Mal, dass der VfB gleich zwei japanische Fußballer unter Vertrag hat. In der Saison 2012/2013 stand Gentner mit Gotoku Sakai und Shinji Okazaki zusammen auf dem Platz – seitdem ist Stuttgart auch in Japan ein Begriff. Was in der wirtschaftsorientierten Profibranche auch die Frage nach sich zieht: Kann der VfB vom wachsenden Interesse aus Fernost profitieren?

VfB-Marketingvorstand Jochen Röttgermann ist vorsichtig und relativiert: „Es gibt beispielsweise mehr Zugriffe aus Japan auf unsere Internetseite. Auch die TV-und Print-Berichterstattung in Japan hat zugenommen. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht automatisch, dass dadurch zusätzliche Umsätze entstehen.“

In Guido Buchwald hat der VfB einen Asien-Experten

Die Verantwortlichen des VfB haben das Thema der Internationalisierung allerdings stets im Hinterkopf. In Guido Buchwald hat der Club aus Cannstatt einen Mann mit hilfreichen Kontakten nach Asien, besonders nach Japan, in seinen Reihen. Der langjährige VfB-Kapitän und heutige Ehrenrat stand zwischen 1994 und 1997 in 127 Spielen (elf Tore) für die Urawa Red Diamonds in der japanischen ersten Liga, der J. League, auf dem Platz. Damals wurde Buchwald in Fernost zum Star, auch nach seiner aktiven Karriere riss das Band nach Asien nie ab.

Buchwald ist nun VfB-Beauftragter für Internationale Beziehungen in Asien, außerdem hält er stets die Augen offen nach Verstärkungen – Takuma Asano stand schon auf seinem Zettel, als der Sportvorstand noch Robin Dutt hieß. „Es gibt seit Längerem einen Japan-Boom in Deutschland, und das betrifft nicht nur den VfB. Deshalb müssen wir dranbleiben, allerdings mit einem klaren Konzept“, sagt Buchwald, der ein wachsendes Interesse in Fernost an der Bundesliga registriert. Röttgermann äußert sich ähnlich: „Ganz grundsätzlich muss man zuerst einen Markt identifizieren. Danach braucht es eine Strategie und auch Investitionen, um diesen Markt aktiv anzugehen – das muss gut vorbereitet sein.“ Und selbst dann ist der Weg nicht frei von Hindernissen.