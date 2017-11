VfB Stuttgart Holger Badstuber wieder VfB-Mannschaftstraining

Von Dirk Preiß 10. November 2017 - 12:40 Uhr

Nach einigen individuellen Einheiten ist Holger Badstuber (re.) in den Kreis der Mannschaft zurückgekehrt. Foto: Baumann

Wird er fit bis zum Heimspiel gegen Borussia Dortmund am 17. November? Zumindest hat Holger Badstuber schon wieder mit der Mannschaft trainiert.

Stuttgart - Zwei Spiele in der Fußball-Bundesliga musste der VfB Stuttgart zuletzt ohne Holger Badstuber auskommen. Der Abwehrspieler hatte ich in der Zweitrundenpartie im DFB-Pokal in Kaiserslautern eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Seitdem war nur individuelles Training möglich – und die bange Frage lautete: Wird der Innenverteidiger fit bis zum nächsten Heimspiel am 17. November (20.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund?

Noch kein Härtetest

Die Hoffnung ist am Freitag zumindest ein bisschen größer geworden. Badstuber absolvierte einen Großteil des Trainings am Vormittag wieder gemeinsam mit der Mannschaft. Grund zur Euphorie gibt es aber noch nicht: In der Einheit wurde an verschiedenen Stationen trainiert, ein echter Härtetest war das noch nicht. Allerdings hilft dem früheren Nationalspieler die aktuelle Länderspielpause: So hat Holger Badstuber noch einige Tage Zeit, um wieder voll belastbar zu sein.