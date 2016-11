Kommentar zur Verteilung der Fußball-TV-Gelder Nur gerecht

Von Gregor Preiß 24. November 2016 - 10:36 Uhr

Die Fußball-Bundesliga ist für das Fernsehen ein wertvolles ProduktFoto: dpa

An diesem Donnerstag wird entschieden, wie die TV-Gelder verteilt werden. Diejenigen Vereine, die das Produkt Bundesliga attraktiv machen, sollen auch finanziell belohnt werden, findet Sportredakteur Gregor Preiß.

Frankfurt - Am Samstag empfängt der FC Ingolstadt in der Fußball-Bundesliga den VfL Wolfsburg. Früher hätte man abschätzigerweise von einem Duell der grauen Mäuse gesprochen, heute eher vom Duell Plastik- gegen Werksclub. Gut möglich, dass dann selbt das Ingolstädter Mini-Stadion (15 200 Plätze) nicht ganz voll sein wird. Die Zeiten, in denen die Anhänger ihren Clubs per se die Bude einrennen, sind vorbei. Was vielleicht (noch) nicht überall gilt, man denke nur an die famosen Besucherzahlen beim Zweitligisten VfB Stuttgart. Und auch das Nord-Derby am Samstag zwischen den Krisen-Clubs aus Hamburg und Bremen wird an den Stadionkassen wieder zum Selbstläufer.

Was genauso vor den Fernsehgeräten gilt, und damit kommen wir zum Thema. Während die Einschaltquoten bei Ingolstadt gegen Wolfsburg wieder unterhalb der Wahrnehmungsgrenze liegen werden, locken der HSV und Werder aller Verfehlungen der Clubs zum Trotz noch immer die Fans ins Stadion und vor den Fernseher. Was wichtig ist für die Sendeanstalten, aber auch für die Liga. Schließlich erlöst sie ab der kommenden Spielzeit den Rekordbetrag von 1,16 Milliarden Euro – pro Saison und allein aus der nationalen Vermarktung.

Nicht nur das sportliche Abschneiden berücksichtigen

Die am Donnerstag verkündete Neuverteilung macht dabei das weitere Aufklappen der Schere zwischen Arm und Reich, zwischen unten und oben, zwischen zweiter und erster Liga offenbar. Wobei die Grenze längst nicht mehr zwischen Ober- und Unterhaus verläuft, sondern zwischen Champions League und dem Rest des Fuß(ball)volks.

Vor diesem Hintergrund ist es nur gerecht, wenn die Deutsche Fußball Liga (DFL) bei der Umverteilung künftig auch Faktoren wie Zuschauerzahlen, TV-Quoten und Bekanntheitsgrad berücksichtigt. Und nicht mehr allein das sportliche Abschneiden. Vereine wie der HSV und Bremen, aber auch der VfB (als möglicher Bald-Wieder-Erstligist) würden davon profitieren. Sie machen schließlich das Edelprodukt Bundesliga attraktiv – gerade auch auf dem so umworbenen Markt zwischen Amerika und Asien. Die Emporkömmlinge aus Ingolstadt, Wolfsburg oder Hoffenheim haben ja noch immer große Konzerne und Mäzene im Rücken. Und bevor sich von dort Unmut gegen die Brauchtumslobby regt: Nichts ist für die Ewigkeit – auch nicht die Verteilung des Fernsehgelds.