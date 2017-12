VfB Stuttgart Die Mission des Thomas Hitzlsperger

Von Dirk Preiß 30. November 2017 - 20:47 Uhr

Krawatte und Sakko statt Trikot und Stutzen: Thomas Hitzlsperger gehört beim VfB Stuttgart mittlerweile zum Führungskreis. Foto: Getty

Viele Fans des VfB Stuttgart fragen sich: Was macht eigentlich Thomas Hitzlsperger? Hier beschreibt er seine Rolle – und hofft auf Zustimmung auf der Mitgliederversammlung am Sonntag.

Stuttgart - Mit Wahlen ist das so eine Sache. Man hat gewisse Vorstellungen, Prognosen und Hoffnungen. Aber weiß man genau, wie’s ausgeht? Nehmen wir den Mai 2007. Da stand ein gewisser Thomas Hitzlsperger zur Wahl, es ging um das „Tor des Monats“ – und für alle Fans des VfB Stuttgart war das eine klare Angelegenheit. Ecke Pavel Pardo, Volleyschuss von „Hitz“, den sie „The Hammer“ nannten, drin war die Kugel, Meister war der VfB. Was sollte da noch schiefgehen? „Leider haben wir eine Woche später das Pokalfinale verloren“, erinnert sich Hitzlsperger, „und das Nürnberger Siegtor war noch schöner.“ Jan Kristiansen hieß der Schütze. Der Cup war weg, die Medaille der „Sportschau“ auch. Blöd gelaufen, doch das Leben ging ja weiter. An diesem Sonntag nun steht Hitzlsperger wieder zur Wahl.

Der VfB bittet seine Mitglieder zur Versammlung – und der Mann, der einst in kurzen Hosen und Kickstiefeln durchs Stadion lief, sitzt nun bei den Oberen des Clubs in Hemd und Sakko. Und will weiter dort sitzen. „Mitglied des Präsidiums“ heißt das Amt, das Hitzlsperger seit Juli dieses Jahres bekleidet. Damals wurde er eingesetzt gemäß den neuen Strukturen nach der Ausgliederung. Nun geht es erstmals um das Votum der Mitglieder. Hitzlsperger will – wie auch der Unternehmensberater Bernd Gaiser – im Amt bestätigt werden. Andere wollen dagegen wissen: Was macht der „Hitz“ eigentlich beim VfB?

Sie kennen ihn als Spieler, der mit dem Nationalteam WM-Dritter und Vize-Europameister wurde. Sie kennen ihn aus dem Fernsehen, für die ARD war der 35-jährige Münchner zuletzt als Experte bei Länderspielen zu sehen. Und vor über einem Jahr, der VfB war gerade abgestiegen, sagte man ihnen: Thomas Hitzlsperger berät nun den Vorstand des Vereins. Bedeutet – was?