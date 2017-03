VfB Stuttgart Heimspiele gegen Dresden und KSC fast ausverkauft

Von kap 16. März 2017 - 06:00 Uhr

Der VfB Stuttgart lockt zurzeit die Massen an. (Archivbild)Foto: dpa

Der VfB elektrisiert zurzeit die Massen. Karten für Heimspiele des Zweitliga-Spitzenreiters sind begehrt wie selten zuvor. Die Partien gegen Dresden und den KSC sind schon fast ausverkauft, obwohl bislang nur Mitglieder Karten erwerben konnten. Am Donnerstag startet der Vorverkauf für Dauerkartenbesitzer.

Stuttgart - Für den VfB Stuttgart steht am Samstag noch die Partie gegen Greuther Fürth an, dann geht es in die Länderspielpause, die das Team von Trainer Hannes Wolf mit einem Testspiel am 23. März gegen den FC Ingolstadt überbrückt.

Nach dem spielfreien Wochenende geht es dann allerdings Schlag auf Schlag für die Roten. Am Sonntag, 2. April, empfängt der VfB Dynamo Dresden, am Mittwoch, 5. April, geht es zu den 60ern nach München bevor die Mannschaft mit dem Derby gegen den Karlsruher SC am Sonntag, 9. April, die englische Woche beschließt.

Nun haben die Stuttgarter auf ihrer Homepage bekannt gegeben, dass die beiden Heimspiele gegen Dresden und Karlsruhe fast ausverkauft sind. Für die Partie gegen Dresden gibt es noch etwa 1500 Karten, für das Derby noch rund 5000 Karten – und das, obwohl bislang nur VfB-Mitglieder die Möglichkeit hatten, Karten für diese Spiele zu erwerben.

Gegen Dresden gibt es keinen freien Verkauf

Für alle Besitzer einer Dauerkarte für die laufende Saison beginnt am heutigen Donnerstag um 10 Uhr der Vorverkauf. Für das Dresden-Spiel besteht das maximale Kontingent pro Person aus vier Tickets, für das Derby können maximal zwei Karten pro Person erworben werden.

Außerdem weist der VfB darauf hin, dass es für die Partie gegen Dresden aufgrund der hohen Nachfrage keinen freien Verkauf geben wird. Der freie Verkauf für das Derby gegen Karlsruhe hingegen startet am 28. März.