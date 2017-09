VfB Stuttgart Hannes Wolf nimmt die Offensive in die Pflicht

Von Dirk Preiß und Gregor Preiß 29. September 2017 - 21:50 Uhr

VfB-Trainer Hannes Wolf Foto: Pressefoto Baumann

Bislang zeigt der VfB Stuttgart in dieser Saison eine gute Defensiv-Leistung – vor allem in den Heimspielen. Offensiv müssen die Schwaben allerdings schleunigst eine Schippe drauf legen – am besten schon im Auswärtsspiel gegen Frankfurt.

Stuttgart - An diesem Samstag (15.30 Uhr) kämpft der VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt um die ersten Auswärtspunkte der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga. Und Trainer Hannes Wolf weiß, wo er ansetzen muss, damit ein Erfolg gelingt. „Dass wir dreimal ohne Gegentor geblieben sind, finde ich top. Andererseits haben wir erst drei Tore erzielt“, sagt der 36-Jährige im Interview mit unserer Zeitung. Er ergänzt: „Also wollen wir alle daran arbeiten, dass wir torgefährlicher werden. Das ist nicht allein die Sache der Stürmer.“ Dass Tore gerade von Simon Terodde, dem Torschützenkönig der vergangenen beiden Zweitligaspielzeiten, erwartet werden, ist Wolf aber auch bewusst. Daher sagt er auch – und fordert von seinem Stürmer Handlungsschnelligkeit: „Für uns geht es immer darum, wie wir ihn an- und freispielen. Wenn wir das gut hinbekommen, muss er natürlich auch sehr schnell sein, schnell zum Abschluss kommen oder die Bälle sauber ablegen.“

Ein konkretes Saisonziel für den Aufsteiger will der Cheftrainer zwar weiter nicht nennen, er betonte aber: „Wenn wir den Klassenverbleib schaffen, ist das Ergebnisziel erreicht. Aber ich wünsche mir einfach auch, dass wir eine Mannschaft sind, die sich jederzeit aufopfert, sich aber auch weiterentwickelt. Wir wollen den Verein und seine Werte gut vertreten – und natürlich so gut wie möglich Fußball spielen.“ Dass ihm dabei mittlerweile auch einige erfahrene und erfolgsverwöhnte Profis helfen, empfindet Wolf als Segen – auch wenn er sich im Umgang mit den Spielern womöglich umstellen muss. Doch er betont: „Wir haben immer noch eine sehr junge Mannschaft, deshalb hat sich nichts Grundlegendes verändert. Und ich habe auch keine Berührungsängste vor Persönlichkeiten und starken Charakteren in einer Mannschaft. Im Gegenteil: Das finde ich total geil.“

„Ich versuche jeden Tag zu zeigen, dass ich der richtige Trainer für den VfB bin“

Trotz des Aufstiegs mit dem VfB und einem ordentlichen Saisonstart sieht er sich nach wie in der Pflicht, die Menschen in Stuttgart von sich zu überzeugen. „Ich versuche jeden Tag zu zeigen, dass ich der richtige Trainer für den VfB bin“, sagt Wolf. Auch, weil er weiß, wie schnell sich Stimmungen und Einschätzungen im Profigeschäft ändern: „Die Arbeit mit einer Fußballmannschaft hat eine extreme Intensität, wenn du die jeden Tag lebst, dann musst du eine sehr, sehr gesunde Beziehung zu den beteiligten Menschen haben. Die haben wir – aber der Tag kann kommen, an dem der Eindruck entsteht, dass eine andere Herangehensweise gefragt ist.“

Für Gefühle bleibt da kaum Zeit, mit Blick auf die schwere Verletzung von Christian Gentner vor zwei Wochen sagt Hannes Wolf aber auch: „Das sind Momente, da ist der Fußball dann einfach nicht mehr wichtig.“

Das komplette Interview gibt es am Samstag auf unserer Homepage.