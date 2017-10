VfB Stuttgart Hannes Wolf fehlen ein Dutzend Nationalspieler

Von mrz 02. Oktober 2017 - 15:43 Uhr

Beim VfB Stuttgart sind nach der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt viele Spieler ausgeflogen. Insgesamt zwölf Spieler sind aktuell mit ihren Nationalteams unterwegs. Hier sehen Sie, welcher VfB-Spieler mit welchem Land verreist ist.





13 Bilder ansehen

Stuttgart - Als ob Hannes Wolf nicht schon genug Probleme hätte. Nach der 1:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt, ist der ordentliche Saisonstart des VfB Stuttgart in Vergessenheit geraten und nach nur einem Punkt aus drei Spielen steht das Team schon wieder bedrohlich nahe an einem Abstiegsplatz.

Mehr zum Thema

Es gäbe also viel aufzuarbeiten für den Trainer und seine Spieler. An ein geregeltes Training ist in den nächsten sieben bis zehn Tagen aber nur eingeschränkt zu denken. Denn direkt nach dem Frankfurt-Spiel machten sich zwölf Akteure auf den Weg zu ihren Nationalteams.

In unserer Bildergalerie sehen Sie, welche Akteure dem VfB derzeit fehlen, mit welchen Ländern sie unterwegs sind – und gegen welche Teams es in den kommenden Tagen geht.