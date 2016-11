VfB Stuttgart Großkreutz wehrt sich gegen angebliche Kritik

Von Dirk Preiß 07. November 2016 - 16:46 Uhr

Wehrt sich im Netz gegen Kritik an seiner Leistung: VfB-Profi Kevin GroßkreutzFoto: Baumann

Von seiner Bestform ist Kevin Großkreutz derzeit ein ganzes Stück entfernt. Kritik an seinen Leistungen lässt der Profi des VfB Stuttgart dennoch nicht auf sich sitzen.

Stuttgart - Er wurde noch nie ausgepfiffen, er wurde auch vom Trainer nicht öffentlich angegangen – dennoch fühlt sich VfB-Profi Kevin Großkreutz in Stuttgart angeblich unfair beurteilt. Und wehrt sich nun gegen die vermeintliche Kritik – auf typische Art und Weise. Per Internet konterte er all jene, die mehr von ihm fordern: „Alles bla bla bla.“ Zudem verwies er auf seine Zwangspause nach einer Oberschenkelblessur hin und machte klar: „Sechs Monate Verletzung steckt man nicht so einfach weg.“

Mehr zum Thema

Seitenhieb auf jene, die gegangen sind

Dass er von seiner Topform vergangener Tage derzeit ein ganzes Stück entfernt ist, weiß der Weltmeister von 2014 aber auch. „Ja, vielleicht muss mehr kommen“, sagte er – und versprach: „Ich werde bald wieder richtig fit sein und dann allen zeigen, was los ist.“ In neun von zwölf Zweitligapartien wurde Großkreutz bislang eingesetzt, dreimal wurde er dabei ein-, dreimal ausgewechselt. Die Ursache für seine fehlende Topform sieht der 28-Jährige in der zu frühen Rückkehr nach einer Verletzung zum Ende der vergangenen Saison. „Ich habe mich kaputt gemacht, weil ich was retten wollte“, blickte er zurück und konnte sich einen Seitenhieb auf all jene, die den Verein nach dem Abstieg verlassen haben, nicht verkneifen: „Wo sind die anderen jetzt alle? Ach ja, sorry, die spielen jetzt woanders.“