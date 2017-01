VfB Stuttgart Großkreutz hat einen Deal mit Laura Wontorra

Von ala 27. Januar 2017 - 16:14 Uhr

VfB-Spieler Kevin Großkreutz ist immer für einen Spaß zu haben. Dieses Mal für den guten Zweck.Foto: Pressefoto Baumann

VfB-Spieler Kevin Großkreutz ist bekannt für seine Sprüche in den sozialen Netzwerken. Kurz vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli liefert er sich ein Wort-Duell mit Moderatorin Laura Wontorra – es geht um seine Aufstiegswette.

Stuttgart - Die 2. Bundesliga ist noch nicht ganz aus der Winterpause gestartet, da sorgt VfB-Spieler Kevin Großkreutz für den nächsten Netz-Hit. In den sozialen Medien liefert er sich einen Schlagabtausch mit Sport-1-Moderatorin Laura Wontorra samt Aufstiegsdeal.

Als Kevin Großkreutz während eines Leistungstests in der Winterpause witzelte, dass er sich bei einem Aufstieg des VfB Stuttgart „nackend machen“ würde, feierten ihn die Fans für seine ungenierte und offene Art und den Einsatz, den der Ex-Dortmunder für die Schwaben auch außerhalb des Fußballplatzes zeigt. Doch bei Laura Wontorra scheint dieser Spaß nicht allzu gut angekommen zu sein.

Großkreutz kontert auf Instagram

In ihrer Kolumne für den Sportsender Sport 1, in der sie ihren ganz persönlichen Ausblick auf die Rückrunde der 2. Bundesliga gibt, richtet sie ihr Wort gezielt an den VfB-Spieler: „Ein Wort noch zu Kevin Großkreutz’ Blankzieh-Wette: Ich persönlich brauche das jetzt nicht, aber wenn am Ende der Aufstieg steht, freuen sich sicherlich alle Fans und Vereinsmitglieder mit und für ihn.“

Und die Ehefrau von Kölns Stürmer Simon Zoller legt noch einen drauf: „Bei der Meisterfeier des BVB hat er damals ja schon gezeigt, dass er ein lustiger und verrückter Typ sein kann. Damals hat er sich die Haare abrasiert. Meinetwegen soll er 500 Euro spenden wenn sie aufsteigen, aber seine Hose soll er, wenn es geht, anbehalten.“

Das konnte Großkreutz natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Er kontert auf seinem Instagram-Account in gewohnt spitzbübischer Manier und bietet Wontorra einen Deal an:

Und siehe da, Frechheit siegt. Laura Wontorra ließ sich nicht lange bitten und antwortete via Twitter mit dem Hashtag #spendenoderblankziehen, dass sie dabei sei.

Bei einem Aufstieg wären daher nicht nur die VfB-Fans und Kevin Großkreutz glücklich, sondern der Sprung in die Bundesliga würde auch einem wohltätigen Zweck zugute kommen.