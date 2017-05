VfB Stuttgart gegen Würzburger Kickers Das ist Wolfs Kader für das Saisonfinale

Von red/hh 20. Mai 2017 - 17:12 Uhr

Das Saisonfinale steht an. Am Sonntag trifft der VfB Stuttgart auf die Würzburger Kickers. Mit welchem Kader Hannes Wolf die Meisterschaft klarmachen will, sehen Sie in unserer Bildergalerie.





Stuttgart - Nach der Hinrunde, die sie mit einem 3:0-Heimsieg über den VfB abgeschlossen hatten, waren die Würzburger Kickers um ihren Trainer Bernd Hollerbach noch Sechster. Danach trat das zutage, was der Stuttgarter Trainer Hannes Wolf vor dem Rückspiel am Sonntag (15.30 Uhr) als „die dunkle Seite des Fußballs“ bezeichnet. Seit der Winterpause haben die Würzburger kein Spiel mehr gewonnen, holten nur sieben Punkte und sind vor dem Saisonfinale Vorletzter. „Ich habe viele Partien der Kickers gesehen“, sagt Wolf, dessen Spieler bis auf Jean Zimmer (Knieprobleme) fit sind: „Viele ­Niederlagen waren total unglücklich.“

Den Gegner, der auf seinen gelbgesperrten Torjäger Elia Soriano (früher Stuttgarter Kickers) verzichten muss, will der VfB nicht unterschätzen – aber dennoch dominant auftreten. „Wir wissen um die sportliche Bedeutung des Spiels und um die Bühne, die sich uns bietet“, sagt Wolf, der von seiner Elf vor mit 60 000 Fans ausverkauftem Haus „mehr Mut und mehr Geschwindigkeit“ als zuletzt beim 0:1 in Hannover einfordert. Gut möglich ist, dass Wolf seine Startelf auf einer Position ändert: Takuma Asano könnte rechts vorne Florian Klein ersetzen.

Mit welchem Kader Hannes Wolf das Saisonfinale erfolgreich bestreiten will, verraten wir Ihnen in unserer Bildergalerie – klicken Sie sich durch!

